Un grande giorno per te, ad incontrare il Presidente del tuo Paese. Com'è stato?

"E' stato bello, come un complimento a me stesso per essere entrato a far parte del WTCR e per aver poi ottenuto la vittoria ad Aragón. Avevo incontrato il precedente Presidente, ma questa è stata la prima volta con quello nuovo di quest'anno ed è sicuramente un grande uomo".



Di cosa avete parlato?

"Abbiamo parlato di molte cose, di questa stagione, del futuro, ma una delle cose che gli ho detto è che voglio fare una gara WTCR in Uruguay, per portare la serie nel mio Paese. Mi ha detto: "Ok, dobbiamo lavorarci su". Sogno il WTCR in Uruguay e l'incontro è stato davvero bello. Mi ha anche aiutato molto con l'interesse dei media. C'erano radio e TV, e domenica prossima faranno un programma televisivo speciale su di me e sul WTCR".



E' molto contento di quello che hai fatto per l'Uruguay?

"Pensa che sia fantastico, soprattutto perché sono l'unico a correre nel WTCR. Per lui è come una motivazione per i giovani, non solo per quelli che corrono sui go-kart, ma anche per gli altri. Anche se veniamo da un piccolo paese, se punti forte sui tuoi sogni puoi realizzarli, è quello che mi ha detto. Mi ha detto che è molto orgoglioso di quello che ho fatto e mi ha detto che sono una buona motivazione per i giovani".



Soprattutto perché la tua storia è davvero incredibile, uscire di casa senza niente, per poi andare a vincere una gara di un Mondiale FIA...

"Sono uscito di casa a 14 anni per correre. Stavo cercando ovunque gli sponsor per continuare a farlo nel WTCR, poi finalmente ho ricevuto questa chiamata dalla Cyan per andare a fare un test. E hanno deciso di prendermi, quindi è stata una cosa che ho sempre sognato. Ho sempre desiderato essere professionista. Non è facile, ma ne ho avuto la possibilità. Questa stagione è stata più grande di quanto mi aspettassi. L'obiettivo della squadra era di vincere entrambi i campionati, quindi vincere una gara e fare la pole position per me è stato più di quanto mi aspettassi".



E gli hai fatto un bel regalo prima di andartene...

"Gli ho regalato una delle mie tute da corsa della stagione, volevo dargli qualcosa. Pensavo prima di dargli il mio orologio TAG Heuer per aver vinto il TAG Heuer Best Lap Trophy di Aragon, ma poi mi sono ricordato che l'avevo già dato a mio padre! Così ho optato per la tuta".