Santiago Urrutia scatterà dalla pole position della griglia invertita in Gara 1 della WTCR Race of Italy dopo essersi qualificato al 10° posto all'Adria International Raceway.

Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co sarà quindi davanti a tutti, come il suo collega e Goodyear #FollowTheLeader, Yann Ehrlacher, che è in pole per Gara 2.



“In Q1 ero veloce e sono riuscito a finire secondo dietro ad Ehrlacher, poi i miei compagni sono stati davanti in Q2, ma il 10° posto per me va bene, la strategia ha funzionato", spiega l'uruguagio.



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR) sarà in prima fila, con Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) e Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Hyundai Elantra N TCR) in seconda, con 4 marchi diversi rappresentati.



Gara 1 della WTCR Race of Italy è prevista per le 10;15.

