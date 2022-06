Santiago Urrutia partirà dalla Pole position della griglia invertita di Gara 2 della WTCR Race of Hungary avendo chiuso 10° in qualifica all'Hungaroring.

Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co era nono sul finire della Q2, poi il miglioramento di Ma Qing Hua lo ha fatto scendere di una posizione, beffando Yvan Muller che si è trovato 11°.



Rob Huff (Zengő Motorsport - Cupra Leon Competición) ha chiuso nono e quindi sarà in prima fila con lui, seguito dal Goodyear #Followtheleader Néstor Girolami e Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), con quest'ultimo che arretrerà in Gara 1 per la penalità dovuta all'incidente avuto con Attila Tassi a Pau.



Gara 1 della WTCR Race of Hungary è prevista per le 11;20, mentre Gara 2 si terrà alle 16;45.

