Santiago Urrutia è pronto per combattere alla ripresa del WTCR – FIA World Touring Car Cup in Portogallo.

Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co è reduce dal podio di Gara 1 nella WTCR Race of Germany, occupando la quinta piazza con la sua 03 TCR gommata Goodyear in classifica di campionato.



“Il primo weekend è andato bene, ma qui ci sarà da lottare più duramente e il mio approccio sarà di cercare di prendere più punti possibili. Ho corso qui l'ultima volta nel 2014 e non vedo l'ora di tornarci", ha detto l'uruguagio.

