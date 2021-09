Santiago Urrutia è stato quasi perfetto nel suo ritorno a casa lo scorso fine settimana.

In attesa di essere di nuovo impegnato nel WTCR - FIA World Touring Car Cup, l'uruguagio ha preso parte ai round di Rivera del TCR South America, al ritorno in Uruguay dopo tantissimo tempo.



Il 25enne ha vinto Gara 1 con la Lynk & Co 03 TCR della PMO Motorsport davanti all'ex pilota WTCR Pepe Oriola, mentre problemi tecnici lo hanno relegato 10° in Gara 2, dove lo spagnolo ha vinto con la sua Honda Civic Type R TCR.



"Sono felicissimo che abbiamo vinto la prima gara", ha detto Urrutia. "Nella seconda abbiamo avuto un problema con la macchina, ma è stato un weekend fantastico per me. Grazie al TCR South America e anche alla squadra e a Lynk & Co per averci dato una macchina fantastica. Sono felice di correre per la mia prima volta in Uruguay e ottenere la mia prima pole e vittoria".



Urrutia sarà di nuovo in azione nel WTCR per la Race of Czech Republic all'Autodrom Most dall'8 al 10 ottobre, quando guiderà una Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear per la Cyan Performance Lynk & Co. Attualmente è secondo in classifica dietro al Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.



Foto: TCR South America / https://southamerica.tcr-series.com

