Santiago Urrutia pensa positivo in vista della WTCR Race of Hungary.

L'uruguaiano ha un ottimo curriculum all'Hungaroring, avendo portato la sua Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear al successo in Gara 2 la scorsa stagione.



"L'Hungaroring mi è sempre piaciuto, ho vinto qui l'anno scorso e ho conquistato il mio primo podio nel 2012", ha detto il pilota di Cyan Performance Lynk & Co.



"Mi piace la pista, ma farà molto caldo, quindi dovremo fare attenzione. Non vedo l'ora di tornare a correre e spero che riusciremo a mettere tutto a posto per un weekend importante in termini di punti".



Urrutia è quarto in classifica a 13 punti dal Goodyear #FollowTheLeader Néstor Girolami

