Santiago Urrutia ha le idee ben chiare per la stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Dopo essere stato confermato in Cyan Performance Lynk & Co per il terzo anno di fila, l'uruguagio ha intenzione di migliorare la quinta posizione ottenuta nel 2021.



"Sono molto felice e onorato di tornare a competere nel WTCR con Lynk & Co Cyan Racing. Essere nella migliore squadra per il terzo anno di fila è un privilegio e sono felice di correre ancora con Thed come compagno di squadra, oltre a dare il benvenuto a Ma Qing Hua", ha detto.



"L'obiettivo per quest'anno è quello di vincere e farò del mio meglio per riuscirci assieme alla mia squadra".



Urrutia guiderà ancora la 03 TCR gommata Goodyear con cui ha vinto l'anno scorso due gare. Il suo compagno sarà ancora Thed Björk, mentre Ma Qing Hua è il nuovo arrivato del team svedese-cinese.

