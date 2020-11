Santiago Urrutia conquista il TAG Heuer Best Lap Trophy oltre alla sua prima vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup grazie al miglior tempo segnato in Gara 3 della WTCR Race of Aragón.

L'uruguagio ha fermato il cronometro sul 2'15"272 con la sua Lynk & Co griffata Cyan Performance, battendo il 2'15"965 di Yvan Muller ottenuto in Gara 2.



In Gara 1 era stato Mikel Azcona il più rapido sui 5,397km del MotorLand Aragón in 2'28"782.