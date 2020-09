Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co, ingaggiato dopo una selezione in estate dal team svedese, ha piazzato la sua 03 TCR gommata Goodyear davanti a tutti in 1'37"063 lungo i 4km del tracciato belga.



Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) è secondo con la sua Honda Civic Type R TCR a 0"142 dall'uruguagio, mentre Tom Coronel conclude terzo e migliore dei concorrenti del WTCR Trophy con la RS 3 LMS del Comtoyou DHL Team Audi Sport.



Yvan Muller, Néstor Girolami, Gilles Magnus, Nicky Catsburg, Nathanaël Berthon, Jean-Karl Vernay ed Yann Ehrlacher completano la Top10.



Il Campione in carica Norbert Michelisz si piazza 12° dietro a Thed Björk, con la Wildcard Luca Filippi (Team Mulsanne) che è 13a al debutto sulla Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris. Dietro di lui abbiamo invece Jack Young (Vuković Motorsport, Renault Mégane) e Gabriele Tarquini.



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) non ha completato alcun giro cronometrato, non sono scesi in pista i piloti della Zengő Motorsport con le nuove CUPRA Leon Competición TCR.



Nel pomeriggio, sotto un bel sole caldo, si ricomincerà a lavorare dalle 13;00 alle 17;00.



