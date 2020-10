Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co ha chiuso quarto in Gara 2 della WTCR Race of Hungary partendo 11°.



“Sono contentissimo, Yann ed Yvan hanno fatto doppietta ed io ho rimontato dall'11° posto - ha detto l'uruguagio - Sono felice delle mie prestazioni e per i meccanici, abbiamo avuto un problema in griglia, ma hanno lavorato duramente per risolverlo ed è un bel risultato".



L'Hungaroring era l'unica pista dove Urrutia aveva già corso.