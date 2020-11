Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co prima ha centrato una doppia DHL Pole Position, poi ha condotto la sua Lynk & Co 03 TCR al successo e sul podio nelle gare di domenica.



“Finire la stagione con una vittoria è fantastico. Ma devo guardare un po’ indietro nel tempo. Ero in America senza niente quando ho ricevuto una chiamata dalla squadra. Poi abbiamo fatto un test ad Anderstorp e alla fine hanno deciso di ingaggiarmi, così sono diventato un pilota professionista per la prima volta. Mi hanno dato la possibilità e hanno creduto in me, anche se non sapevano chi fossi. Hanno creduto nel mio talento e abbiamo vinto il campionato con Yann e con Cyan, quindi non è stato solo un buon anno per me, ma per tutta la squadra. Prima di tutto devo ringraziare la Cyan, senza di loro non sarei qui oggi a prendere questa vittoria. E riguardo ad oggi, tutto quello che posso dire è che ho avuto un buon inizio, poi ho capito di avere Yann dietro e lui era già campione. Probabilmente era un po’ più veloce di me, ma è rimasto dietro, quindi grazie a Yann. Per me questa è stata una stagione per imparare, per capire il campionato. Gareggiare con i migliori piloti del mondo non è facile, a volte è molto difficile, bisogna essere davvero al 100% ogni fine settimana se si vuole lottare e vincere le gare. Questa è solo la prima stagione, torno in Uruguay domani per godermi un po’ di vacanze estive, e spero di poter tornare l’anno prossimo a lottare con la mia squadra per vincere di più”.



Urrutia si è portato a casa anche il TAG Heuer Most Valuable Driver in Spagna e ha chiuso sesto in classifica piloti.