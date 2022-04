Nel 2022 la WTCR Race of Italy si svolgerà a Vallelunga, teatro in passato di grandi battaglie.

L'Autodromo Piero Taruffi ospita il WTCR – FIA World Touring Car Cup il 22-24 luglio e utilizzerà il layout storico degli anni '90, usato di recente anche per il PURE ETCR e la Touring Car Cup dei FIA Motorsport Games.



"Vallelunga è la storia delle corse turismo - ha dichiarato Alfredo Scala, Direttore Generale di ACI Vallelunga - Grazie alla collaborazione con la Regione Lazio e l'Automobile Club Italia dal 22 al 24 luglio potremo avere migliaia di appassionati di motorsport a Vallelunga insieme all'ETCR sull'iconico tracciato di 3,2 chilometri con la famosa curva Trincea. Non vediamo l'ora di scendere in pista".



Vallelunga è stato teatro dei FIA Motorsport Games nel 2019, con due gare turismo. Inoltre a Campagnano si sono svolte pure le corse inaugurali del PURE ETCR, che da quest'anno diventa FIA ETCR – eTouring Car World Cup.



ETCR e WTCR saranno in pista assieme quest'estate.

Ad

WTCR Un 2022 molto impegnativo per Michelisz 2 ORE FA

WTCR Ecco i migliori momenti del WTCR 2021 IERI A 07:03