Vernay affronta una nuova sfida nel WTCR col Team Mulsanne

Jean-Karl Vernay è l'ultimo grande nome che si aggiunge alla lista dei piloti 2020 del WTCR − FIA World Touring Car Cup.

Il francese ha firmato col Team Mulsanne per guidare l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris nei sei eventi della stagione.



Vernay ha vinto il titolo 2017 in TCR International Series e poi è passato al WTCR con l'Audi Sport Leopard LUKOIL Team per condurre l'Audi RS 3 LMS, con la quale lo scorso anno ha chiuso 10° salendo sul podio a Marrakech, Budapest e Macao.



In carriera ha vinto in Formula 3 e una 24h di Le Mans, oltre al titolo in Indy Lights. Il 32enne ha 60 gare all'attivo nel WTCR e la sua esperienza sarà importantissima per il Team Mulsanne.



La settimana passata la squadra di Opera aveva annunciato la sua partecipazione alla serie con una sola macchina, sfruttando i nuovi regolamenti che permettono di aderire con un mezzo viste le difficoltà indette dalla pandemia di COVID-19.



“Non vedevo l’ora che questo giorno arrivasse! Sono entusiasta di poter annunciare il raggiungimento dell’accordo con Team Mulsanne per guidare l’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris. In questi anni ho avuto modo di conoscere molto bene Team Mulsanne e sono contento di poter vivere questa realtà dall’interno. Seppur Romeo Ferraris rappresenti un costruttore sicuramente più piccolo rispetto agli altri marchi, mi ha sempre colpito la passione e la determinazione con cui si sono applicati ed i risultati che hanno conquistato dapprima nel TCR International Series e poi nel FIA WTCR. Non vedo l’ora che si accendano i motori, questa lunga attesa invernale mi ha caricato un sacco”, ha detto Vernay.



Il Team Mulsanne ha 2 vittorie, 9 podi, 1 DHL Pole Position, 3 giri veloci e 35 giri in testa all'attivo nel WTCR, avendo riportato il marchio Alfa Romeo nel Mondiale con la Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.



Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager: “Sono felice di dare il benvenuto a Jean-Karl nella nostra famiglia. La scelta di Jean-Karl arriva dopo una lunga e dettagliata analisi delle caratteristiche che cercavamo in un pilota per quest’anno. Nelle passate stagioni abbiamo fatto delle scommesse, che sicuramente ci hanno ripagato, ma che rappresentavano delle forti incognite. Il 2020 rappresenta forse l’anno meno adatto per rischiare sotto questo aspetto, e per questo Vernay nella nostra opinione rappresenta un porto calmo fornendoci la serenità di cui abbiamo bisogno. Il progetto FIA WTCR 2020 per noi rappresenta un investimento importante che abbiamo deciso di fare per seguire anche gli sforzi organizzativi fatti da parte di Eurosport Events, andando così a fortificare l’importante legame creatosi in questi anni, volti al fine di consolidare il nostro sport, in un momento così difficile”.



Vernay avrà il #69, che è quello del quartiere di Rhône dal quale proviene. Una intervista con lui verrà pubblicata prossimamente.

