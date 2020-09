In passato il francese è stato protagonista di grandi sorpassi, specialmente quando partendo 15° raggiunse il quarto posto.



Ora Vernay è pilota del Team Mulsanne e guiderà l'Alfa Romeo Giulietta Veloce.



“Non ero mai stato lì prima di correrci col WTCR, anche se abito in Lussemburgo che è ad un'ora dalla pista. Non mi ha mai attirato più di tanto, ma già la prima volta me ne sono innamorato perché è incredibile. E' completamente diverso da un tracciato normale e a volte perdi il passo perché non hai l'esperienza di sempre".



"L'anno scorso sono stato sfortunato coi Code 60 in qualifica che mi hanno poi rovinato la gara. Ho comunque chiuso quarto partendo 15° in Gara 3, per cui alla fine ho terminato positivamente. Non vedo l'ora di tornarci, è un piacere".