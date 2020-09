In Belgio il francese ha debuttato con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris portandola a punti due volte, con un quinto ed un settimo posto.



“Possiamo essere contenti del nostro weekend - ha detto Vernay - Abbiamo finito a punti entrambe le gare con un bel passo, non abbastanza per vincere, ma presto ci arriveremo. Dobbiamo ancora conoscere bene la macchina e gli altri, ma sono molto contento di essere nel Team Mulsanne, è un bell'inizio".