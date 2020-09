Il portacolori del Team Mulsanne ha fermato il cronometro sull'1'36"771 a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris gommata Goodyear con la quale darà l'assalto al WTCR Trophy, così come Nathanaël Berthon, che nel finale ha eguagliato il tempo del francese.



Vernay non ha avuto modo di provare tanto la Alfa Romeo prima del weekend della WTCR Race of Belgium, ma la sua prestazione è promettente, anche perché la squadra oggi ci è concentrata sulla ricerca del miglior assetto.



“Dopo il primo giorno non possiamo dire che è andata male, siamo primi - commenta il transalpino - Era solo un test, non un vero e proprio weekend di gara, ma credo che anche gli altri non abbiano mostrato il loro pieno potenziale. Comunque siamo contenti del lavoro svolto, con alcuni miglioramenti sulla macchina e altre soluzioni trovate. Dobbiamo continuare così domattina nello stilare il lavoro per FP1 ed FP2 ed essere molto produttivi. Il fatto di essere davanti dà comunque fiducia".



Per Berthon è altrettanto un bel risultato al rientro nella serie con il Comtoyou DHL Team Audi Sport.



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) ottiene il terzo crono con la Honda, battendo i compagni di squadra Tiago Monteiro, Attila Tassi ed Esteban Guerrieri per pochissimo.



Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) è settimo, seguito da Tom Coronel e dal Campione in carica Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse).



Completa la Top10 Gilles Magnus (RACB National Team), migliore dei ragazzi che puntano al FIA Rookie Award, poi troviamo in classifica Gabriele Tarquini, Nicky Catsburg, Yvan Muller, Thed Björk e Santiago Urrutia. Quest'ultimo era stato il più rapido stamattina in 1'37"063.



Luca Filippi, la Renault di Dylan O’Keeffe (Vuković Motorsport), Luca Engstler e Mikel Azcona sulla nuova CUPRA Leon Competición occupano le piazze a seguire, davanti a Jack Young, Gábor Kismarty-Lechner e Bence Boldizs, che però non è sceso in pista.



Domani si torna in azione alle ore 17;00 per le Prove Libere 1.



Cliccate qui per vedere i tempi