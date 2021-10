Jean-Karl Vernay avrà alcuni bei ricordi quando inizierà il suo round di casa del WTCR - FIA World Touring Car Cup questo fine settimana.

Come tutta la griglia del WTCR, il francese non ha mai corso sul circuito di Pau-Arnos, ma una volta ha completato alcuni giri della pista per preparare un evento di Formula 3 Euroseries sul cittadino di Pau nel 2007.



"Non ho mai corso sul Circuit Pau-Arnos, ma ci sono stato 14 anni fa per fare il rodaggio delle pastiglie dei freni per la gara di F3 Euroseries a Pau città e ci sono andato qualche settimana fa, come molti piloti, per sapere un po' com'è", ha detto il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. "Non ricordo l'ultima volta che ho corso in Francia, quindi sono felice di essere qui. Amo la regione intorno a Pau e spero di vedere alcuni dei fan che ho incontrato quando ho vinto gare nella città di Pau in Formula 4, Formula Renault e Porsche Cup. È a sette ore da Lione, la mia città, ma sicuramente è bello andarci".



Il capo della squadra di Vernay, Franz Engstler, ha aggiunto: "Il vantaggio di avere eventi WTCR di fila è che possiamo continuare sulla scia del round precedente. La Hyundai Elantra N TCR è un pacchetto vincente collaudato e vogliamo essere davanti in Francia. Il circuito di Pau-Arnos è una pista nuova per tutti, e molto diversa da qualsiasi altro circuito del calendario WTCR. Crediamo di essere in ritardo per un'altra visita al podio, quindi incanaleremo tutte le nostre energie per centrare l'obiettivo questo fine settimana".

