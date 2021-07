Jean-Karl Vernay resta il Goodyear #FollowTheLeader e anche nel prossimo round del WTCR – FIA World Touring Car Cup indosserà la felpa blu.

Il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team ha tenuto il primato con il quarto posto in Gara 2 della WTCR Race of Spain per 8 punti su Yann Ehrlacher.



“Sono sempre leader e questo è un grandissimo risultato - ha detto il francese - Dopo una Gara 1 caotica, in Gara 2 sono partito bene e sono riuscito a superare gente arrivando quarto, anche se non è stato facile perché erano tutti più veloci di noi. E' stato un buon weekend per i punti presi, che erano la cosa più importante, quindi possiamo essere contenti e pensare al prossimo evento".

WTCR Prima vittoria per la nuova Audi con Vervisch ad Aragon IERI A 16:18

WTCR WTCR Gara 2: Vervisch regala la prima vittoria all’Audi IERI A 15:08