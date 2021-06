Jean-Karl Vernay è il Goodyear #FollowTheLeader del WTCR – FIA World Touring Car Cup e indosserà la giacca blu al prossimo evento.

Grazie al successo di Gara 2 in Germania, il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team si è issato al comando della classifica con la propria Hyundai Elantra N TCR, ma alla WTCR Race of Estoril non ci vuole pensare molto.



“Ovviamente è bello essere al comando dopo gare come quelle del Nürburgring, dove non tutti possono vantare bei risultati. Però non ci voglio pensare molto, preferisco concentrarmi sulle mie prestazioni per ripetermi. Essere primi ora non conta molto, abbiamo fatto solo un evento", ha detto il francese.

