Il pilota del Team Mulsanne è quindi primo con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris avendo scavalcato Tom Coronel.



"E' un ottimo risultato per noi e sono contentissimo del bilanciamento della mia Alfa Romeo. Sappiamo che questa pista non era stata favorevole alle Giulietta negli ultimi due anni, ma abbiamo dimostrato ancora una volta - come da inizio stagione - quanto siamo consistenti. Cercheremo di continuare così, sono soddisfatto del lavoro del team", ha detto Vernay.