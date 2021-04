La Hyundai Motorsport ha scelto i quattro piloti con cui prenderà parte al PURE ETCR quest'anno.

John Filippi, Augusto Farfus, Jean-Karl Vernay e Tom Chilton saranno al volante delle rispettive Hyundai Veloster N ETCR nella serie turismo elettrica che scatterà a Vallelunga il 18-20 giugno.Farfus è dal 2020 che svolge il ruolo di collaudatore, sfruttando la sua esperienza tra WTCR (2019) e WTCC.Vernay, vincitore del WTCR Trophy l'anno scorso, è stato ingaggiato ad inizio anno dalla Casa coreana e nella massima serie turismo condurrà la Elantra N TCR dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing.Chilton ha corso tantissime gare turismo e vinto il WTCC Trophy per gli indipendenti nel 2017 e anche quello del BTCC nel 2010.Filippi era al via del WTCR 2018 e ha chiuso secondo nel TCR Europe 2020 con una Hyundai i30 N TCR.Tutti loro avranno a disposizione una vettura dotata di batterie da 500kW della Williams Advanced Engineering con una potenza da 670CV.Cliccate qui per leggere tutto l'articolo: https://www.pure-etcr.com/hyundai-names-fab-four-for-pure-etcr-campaign/