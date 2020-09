Jean-Karl Vernay ha dovuto dare il 250% per battere Yvan Muller in Gara 2 della WTCR Race of Germany.

Il pilota del Team Mulsanne si è piazzato sesto assoluto con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris, aggiudicandosi il WTCR Trophy per gli independenti i nun ostico weekend al Nürburgring Nordschleife.



“Siamo un team piccolo rispetto agli altri e abbiamo messo insieme questo programma all'ultimo minuto, dunque ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo - ha detto il francese - Penso che stiamo facendo molto bene e che la stagione sia iniziata positivamente. Sull'asciutto ero velocissimo e molto contento delle prestazioni, mentre sul bagnato ho iniziato a conoscere meglio la mia macchina".



“Gara 2 è stata molto difficile, ho dovuto tenermi dietro Muller, che è fortissimo e dispone di una macchina oggettivamente fantastica. Ho dovuto dare il 250% per batterlo, ma ce l'ho fatta e ho preso punti pesanti. Sono orgoglioso della Romeo Ferraris e del lavoro fatto in questo weekend, continuiamo così".