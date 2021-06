Jean-Karl Vernay ha completato il weekend della WTCR Race of Germany con tre risultati importanti.

Oltre ad aver regalato il successo alla nuova Hyundai Elantra N TCR al debutto, il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, si è portato a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy per il miglior giro realizzato sul Nürburgring Nordschleife ed è diventato Goodyear #FollowTheLeader con sei punti su Tiago Monteiro.



Il Goodyear #FollowTheLeader è il capoclassifica della graduatoria piloti assoluta e viene evidenziato da una fascia gialla posta sulla macchina, oltre che vestire una felpa blu ed essere in griglia sotto un arco dedicato.



“E' solo l'inizio, ma il titolo è il mio obiettivo - ha detto il francese - Ecco perché non posso dirmi del tutto felice, ma comunque è bello iniziare così. Dobbiamo restare concentrati per continuare a lavorare bene, gli altri sono vicinissimi".

