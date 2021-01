Eurosport Events, promoter del WTCR − FIA World Touring Car Cup, ha confermato che anche nel 2021 ci sarà il WTCR Trophy per gli indipendenti.



Introdotto nel 2020 per dare risalto a tutti i piloti che competono senza godere di un supporto da parte di un Costruttore, il WTCR Trophy avrà una classifica a punti separata da quella generale e un trofeo dedicato.



Anche se il WTCR rimane un campionato per i team privati, molti concorrenti partecipano grazie alle Case, dunque era diventato necessario evidenziare anche gli sforzi di quelli che si impegnano finanziariamente. Naturalmente tutti i protagonisti del WTCR Trophy potranno concorrere anche per il titolo assoluto.



Il WTCR Trophy non è un titolo FIA e verrà assegnato solo grazie ad Eurosport Events, che determinerà chi ne farà parte.



“E’ stata una esperienza fantastica correre in un piccolo team, ti dà molte più responsabilità e mi è piaciuto tanto – ha detto Vernay – Siamo riusciti a migliorare gara per gara lottando per il podio assoluto nonostante le risorse limitate. E’ stata una bella sfida e l’ho presa seriamente con grande impegno. Possiamo andarne fieri, è una piattaforma che ti consente di combattere al vertice”.