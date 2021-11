Adria sarà una sorta di seconda gara di casa del WTCR – FIA World Touring Car Cup per Jean-Karl Vernay.

Il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team ha imparato l'italiano avendo la fidanzata veneta e per questo vede la WTCR Race of Italy come l'evento della sua terra.



“È forse più la mia gara di casa che la WTCR Race of France perché Adria è più vicina a dove abito. Abbiamo fatto dei test lì durante l’inverno. Le qualifiche saranno molto importanti e tutti spingeranno al massimo, quindi vediamo”, ha detto il francese.

Ad

WTCR Baldan e Target in azione alla WTCR Race of Italy 13 ORE FA

WTCR Anteprima WTCR Race of Italy: si torna nel Bel Paese per la tappa di Adria IERI A 07:41