Jean-Karl Vernay è carico in vista dell'appuntamento dello Slovakia Ring, visto che in passato le Alfa Romeo sono sempre andate forte quando il WTCR – FIA World Touring Car Cup è stato a Bratislava.

Nella WTCR Race of Slovakia 2019, Ma Qing Hua centrò vittoria e secondo posto con la Giulietta Veloce del Team Mulsanne, mentre Kevin Ceccon chiuse terzo con l'altra.



"L'anno scorso le Alfa Romeo sono state velocissime in Slovacchia e chiaramente non vedo l'ora di iniziare il weekend con la speranza di fare ancor di più di quanto siamo riusciti nelle prime due gare dell'anno - dice "Jay Kay San", che ha vinto il WTCR Trophy al Nordschleife - Sono molto motivato, voglio essere protagonista di una bella stagione".