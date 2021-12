La forza, il carattere e le prestazioni in pista hanno fatto la differenza per Jean-Karl Vernay in uno dei momenti più bassi nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Dopo un disastroso weekend alla WTCR Race of Italy che lo ha lasciato spacciato nella rincorsa al titolo, il francese si è riscattato alla WTCR VTB Race of Russia, salendo dal sesto al terzo posto nella classifica finale.



Dopo aver condotto fino all'ultimo giro di Gara 1 a Sochi, Vernay ha chiuso in seconda posizione, per poi giungere quinto in Gara 2.



"Abbiamo iniziato bene il fine settimana e abbiamo fatto un ottimo lavoro in Gara 1 arrivando secondi, il che ci ha aiutato a chiudere al terzo posto nella classifica piloti, non avremmo potuto fare meglio secondo me", ha detto il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



"In Gara 2 avevamo solo bisogno di finire, tutti gli altri in lizza per il podio della classifica erano fuori, quindi abbiamo mantenuto la concentrazione per portare a casa il risultato".



Vernay ha vinto la WTCR Race of Germany e la WTCR Race of France e ha indossato l'ambita felpa blu come Goodyear #FollowTheLeader fino alla pausa di metà stagione.



"Possiamo essere frustrati perché l'obiettivo era quello di vincere il titolo, ma finire sul podio è comunque un buon risultato. Vorrei dire grazie a Hyundai Motorsport Customer Racing, Engstler Motorsport e al nostro sponsor Liqui Moly per questa stagione".

