Jean-Karl Vernay si era presentato alla WTCR Race of Hungary da Goodyear #FollowTheLeader, ma il weekend è stato molto difficile e ora il francese è terzo a -14 da Yann Ehrlacher.

Al volante della sua Hyundai Elantra N TCR, il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team ha ottenuto un 13° posto come miglior piazzamento in Gara 1.



"Sono felice che questo fine settimana sia finito", ha detto Vernay. "Abbiamo sbagliato le qualifiche e questo ha influenzato i risultati. Finire 13° e 14° non era ciò che ci aspettavamo. Almeno siamo solo 14 punti dietro il nuovo leader nella classifica piloti, ma non ci sono altri aspetti positivi da questo weekend".



Franz Engstler, Team Principal dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, ha detto: "È difficile per noi digerire questi risultati. Dobbiamo ringraziare i meccanici che hanno brillantemente riparato la macchina di Jean-Karl dopo il suo incidente nei test della scorsa settimana, ma è un peccato che non abbiamo potuto portare a casa un risultato migliore per onorare il loro duro lavoro. Il Balance of Performance ci ha davvero ostacolato questo fine settimana, con il peso di compensazione e i tagli di potenza del motore che hanno impedito una prestazione migliore. Abbiamo bisogno di riorganizzarci nella pausa prima della prossima gara e capire come cambiare il nostro approccio per assicurarci di lottare al vertice nelle restanti quattro gare dell'anno".

