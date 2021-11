Yann Ehrlacher si presenterà alla WTCR Race of Russia con 36 punti di vantaggio sui rivali, dopo che Jean-Karl Vernay è stato penalizzato per un incidente in Gara 1.

Il francese era venuto a contatto con Nathanaël Berthon nel primo round del WTCR – FIA World Touring Car Cup all'Adria International Raceway, concludendo in 9a piazza. Ma una punizione ricevuta nel post-gara fa crollare il portacolori dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team 14°.



Questo dà modo ad Ehrlacher di salire da 11° a 10°, con Vernay che perde terreno, ritrovandosi a -55 dal Goodyear #FollowTheLeader, quando a Sochi in palio ci sono ancora 60 punti.



“Non è stato il weekend che ci aspettavamo, per cui ci concentreremo sul finire a podio, dato che siamo a 19 punti dal secondo. E' la nostra unica occasione", ha detto il transalpino.

