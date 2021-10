La vittoria in casa di Jean-Karl Vernay alla WTCR Race of France non solo lo ha reso due volte vincitore in questa stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup, ma ha anche riacceso la sua ambizione per il titolo con due eventi e quattro gare rimanenti nel 2021.

*Il pilota del team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing batte Muller in Gara 2

*La vittoria riduce il suo divario dal Goodyear #FollowTheLeader Ehrlacher nella caccia al titolo WTCR

*Urrutia raggiunge il compagno di squadra Muller sul podio di Gara 2

*Vervisch inarrestabile in Gara 1 regalando la prima doppia vittoria al Comtoyou Team Audi Sport

*Björk e Tarquini completano il podio di Gara 1 con quattro marchi nelle prime quattro posizioni

*Engstler è due volte primo pilota junior, Coronel ottiene una doppietta nel WTCR Trophy

*Il TAG Heuer Best Lap Trophy va a Vervisch



WTCR Race of France Gara 1 top 3

1 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 30m49.555s (136.6kph)

2 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1.069s

3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +5.045s

Fastest lap: Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m19.837s (136.6kph)



WTCR Race of France Gara 2 top 3

1 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 31m09.653s (135.3kph)

2 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1.531s

3 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +2.457s

Fastest lap: Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 1m20.584s (153.3kph)



Classifica piloti: Top 5

1 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 160 punti

2 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, 144

3 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 138

4 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 131

5 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 126



Con il WTCR in Francia sul Circuito Pau-Arnos di 3,030 chilometri per la prima volta, Vernay ha battuto il collega francese Yvan Muller in Gara 2 tornando al successo dai tempi della WTCR Race of Germany di giugno a bordo della Elantra N gommata Goodyear dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



Muller si è accontentato del secondo posto, mentre il compagno di squadra Santiago Urrutia ha completato il podio Cyan / Lynk & Co.



Anche Frédéric Vervisch è diventando due volte vincitore nel WTCR 2021 col successo di Gara 1 a bordo dell'Audi RS 3 LMS del Comtoyou Team Audi Sport. Il belga ha sfruttato al meglio la pole position della griglia parzialmente invertita per battere Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co) e Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse).



Finendo quarto in Gara 1 Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) ha aumentato le sue possibilità di rincorsa al titolo con la Honda Civic Type R TCR. Un contatto con Vervisch in gara 2 è costato però punti vitali l'argentino, settimo e ora dietro a Vernay ed Ehrlacher, il Goodyear #FollowTheLeader.



Luca Engstler è ora tre punti dietro Gilles Magnus nell'ordine del titolo FIA WTCR Junior Driver dopo una doppia vittoria. Tom Coronel ha ottenuto una doppietta vincente nel Trofeo WTCR per piloti indipendenti. Vervisch si è aggiudicato il TAG Heuer Best Lap Trophy, mentre Vernay è stato il TAG Heuer Most Valuable Driver dopo aver ottenuto 42 punti nel weekend del circuito Pau-Arnos.



LE PAROLE DEI VINCITORI



GARA 1: Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

"Prima del fine settimana non mi aspettavo la vittoria ma con la griglia inversa speri o devi vincere. Da fuori sembra sempre facile ma la partenza non era stata il massimo. Thed ha avuto uno scatto migliore di me, ma sono riuscito a stare davanti. Questa è stata la chiave. Poi abbiamo avuto la safety car e penso di aver sorpreso tutti andando via molto presto. Ma sapevo di potercela fare, ho aumentato il vantaggio e anche se Thed è tornato sotto, alla fine era sufficiente. Sono molto felice di aver finito la gara senza problemi tecnici perché è molto difficile per la macchina. Questa era la mia più grande preoccupazione dopo una buona partenza, grazie alla mia squadra e all'Audi. Avevamo il ritmo per essere davanti".



GARA 2: Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR)

"È stata una buona giornata nel complesso, prendendo un sacco di punti. Dal Nürburgring non ne abbiamo ottenuti così tanti come questo fine settimana, quindi è buono. Siamo stati consistenti, abbiamo visto che i piloti Lynk & Co stavano lottando in Gara 1 all'inizio, quindi abbiamo pensato che il via fosse l'unica occasione per passare Yvan ed è successo. Sono molto felice e ho cercato di spingere nei primi giri per guadagnare. La macchina stava reagendo molto bene e poi era solo una questione di prendersi cura di lei e delle gomme anteriori, senza fare errori perché appena hai una mancanza di concentrazione puoi andare un po' largo e forare. È stata una gara lunga, soprattutto con la safety car all'ultimo giro. Non si sa mai cosa può succedere quando entra. In Ungheria abbiamo sicuramente commesso un errore. E la maggior parte del fine settimana era stato buono, abbiamo solo avuto un problema con la rottura della barra antirollio; i ragazzi hanno cercato di fare tutto il possibile sulla griglia, ma ci abbiamo messo troppo e siamo stati penalizzati per questo. Così abbiamo perso otto punti. È molto. Ma è andata così, e ora siamo in attesa degli ultimi due eventi, poi vedremo. Ma almeno siamo di nuovo in lotta. È forse più la mia gara di casa che qui! È più vicino a casa mia. Vedremo. È difficile fare previsioni, abbiamo fatto dei test durante l'inverno, è una pista molto lenta. Vedremo se ci sarà l'opportunità di sorpassare. Le qualifiche di sicuro saranno molto importanti e ora ci sono due eventi. Tutti spingeranno al massimo".



PROSSIMO APPUNTAMENTO

WTCR Race of Italy, Adria International Raceway, 5-7 novembre

