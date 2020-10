Il francese ha infatti piazzato terza la sua Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris nel primo round slovacco, sul tracciato dove l'anno scorso la macchina del Biscione vinse.



"Penso che possiamo essere molto felici. Siamo partiti terzi e come ho detto prima, avevo un po’ paura essendo sul lato sinistro, ma alla fine non abbiamo perso posizioni e siamo rimasti calmi. Nei primi due giri abbiamo cercato di evitare incidenti e ora siamo sul podio, quindi sono felicissimo per la squadra. Abbiamo avuto qualche piccolo problema e i ragazzi hanno lavorato molto duramente sabato sera".



Il suo compagno Luca Filippi è invece tornato in azione da wildcard, ma un problema alla frizione gli ha negato la partenza dalla prima fila di Gara 2.



Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager, ha aggiunto: "“Al di là del risultato finale, penso che questo fine settimana abbiamo dimostrato quanto le nostre auto continuino ad essere competitive in un contesto di altissimo valore come il FIA WTCR".



"I risultati ottenuti in pista sia in qualifica che in gara gratificano gli sforzi ed il lavoro svolto, con un’altra prova di grande abilità da parte dei nostri meccanici che in soli 25 minuti hanno sostituito la frizione sulla vettura di Luca. Sono molto dispiaciuta per lui perché considerando la pochissima esperienza avuta con la sua Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris, ha perso l’opportunità di percorrere chilometri e massimizzare il suo potenziale".



Vernay in Gara 3 era giunto secondo, ma ha ricevuto 5" per un contatto con Norbert Michelisz finendo 4°. Inoltre il transalpino si è preso 10" per la collisione con Yvan Muller in Gara 2, finendo da 4° a 14°.