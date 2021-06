Jean-Karl Vernay completa il suo grande weekend della WTCR Race of Germany al Nürburgring Nordschleife conquistando anche il TAG Heuer Best Lap Trophy oltre Gara 2.

Il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team assieme a Luca Engstler ha regalato la doppietta alle nuove Hyundai Elantra N TCR, realizzando anche l'8'53"608 che gli vale il premio.



"Questa mattina in Gara 1 stavamo faticando un po' e abbiamo scoperto il perché, ma in Gara 2 è stato tutto perfetto", ha detto Vernay. "Volevo fare alcune modifiche sul set-up e ha funzionato. La chiave era fare una partenza migliore di Néstor [Girolami, che era in pole position] e questo è quello che abbiamo fatto. Dopo essere stato davvero in vena di qualifiche, ho cercato di spingere per assicurarmi un vantaggio e la macchina si comportava in modo incredibile, stavo guidando al 150%. Quando ti senti bene puoi prendere dei rischi e ti viene naturale".



La vittoria significa che Vernay lascia il Nürburgring come Goodyear #Followtheleader, puntando a vincere il suo primo titolo WTCR. "È solo l'inizio, ma questo è il mio obiettivo. Ecco perché non posso mostrare quanto sono felice, perché la strada è ancora lunga e l'obiettivo è quello di vincere il campionato. Ma sono già felice che siamo in testa".



"Finalmente ho vinto anche il premio per aver fatto il miglior giro, sono felice dopo cinque anni di vincere un orologio! È fantastico, ma dobbiamo rimanere concentrati e se continuiamo a fare il lavoro che stiamo facendo adesso tutti insieme non dovremmo essere lontani dalla prima posizione in classifica".



In Gara 1, il miglior tempo lo aveva centrato Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición) in 9'01"919.

WTCR WTCR Gara 2: Vernay precede Engstler nella doppietta Hyundai UN' ORA FA

Nürburgring WTCR Nurburgring, gara 1: gli highlights 3 ORE FA