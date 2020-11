Il francese si è aggiudicato il premio per i piloti del WTCR − FIA World Touring Car Cup che non godono di supporto da un Costruttore ufficiale e ad Aragón ha chiuso la stagione con 20 punti di vantaggio su Gilles Magnus. Nathanaël Berthon è terzo a -27 dalla vetta.



Vernay può festeggiare anche il terzo posto assoluto in classifica generale dietro a Yann Ehrlacher ed Yvan Muller grazie alle ottime cose mostrate a bordo dell'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris, alla quale ha voluto fare i complimenti.



"Come team privato piccolo penso che si debba andare orgogliosi della vittoria nel WTCR Trophy, che era il primo obiettivo ed è stato centrato. Non era facile, i piloti Audi sono stati avversari molto forti, quindi grazie a tutta la Romeo Ferraris perché credo che nessuno credesse in noi ad inizio anno".



Tra le altre cose, il transalpino ha raggiunto l'accordo con la squadra italiana solamente ad agosto, riuscendo a fare un test subito prima di recarsi a Zolder.



"Personalmente non sono mai stato così determinato e sono cresciuto tantissimo, una grande esperienza che mi ha dato anche una maggiore responsabilità, visto che ho provato l'Alfa Romeo solo una volta prima di iniziare il campionato. Anche se non sono uno specialista delle corse turismo, credo di aver acquisito tanta esperienza; in questo modo sono riuscito a trasmettere la fiducia al team e a lavorare bene".



"Penso che questa squadra sia veramente composta da delle grandi persone, l'abbiamo visto anche con la presentazione della Giulia ETCR. Sinceramente non ero convinto di poter lottare per la vittoria assoluta, ma siamo cresciuti tantissimo andando sempre più forte e penso che il terzo posto fosse il massimo. E' anche il mio miglior piazzamento nel WTCR, ma quello che è importante è ciò che tutti abbiamo imparato in questa avventura".