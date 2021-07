Frédéric Vervisch ha passato un weekend difficile alla WTCR Race of Portugal nonostante i punti presi.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport ha piazzato la sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear in 11a posizione come miglior risultato, cosa che non ha soddisfatto per nulla il belga.



"Il Portogallo è stato un weekend difficile per noi", ha detto Vervisch. "Ho avuto due buone partenze e ho potuto recuperare alcune posizioni, quindi ero felice, ma dopo due giri non avevo ritmo e stavo lottando per stare con gli altri".



"13° e 11° sono i risultati nelle due gare, quindi non è male, ma volevamo di più. Abbiamo provato a fare quello che potevamo. Vediamo per la prossima se possiamo trovare un pacchetto migliore ed essere più competitivi ad Aragón".

WTCR Girolami: “Lontani dall’obiettivo, torneremo più forti” UN' ORA FA

WTCR Un buon quarto posto per Tarquini con rischio stallo UN' ORA FA