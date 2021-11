Frédéric Vervisch punta a una bella qualifica per la WTCR Race of Italy sabato.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport non ha raggiunto la Q3 dai tempi della sua pole position alla WTCR Race of Spain di luglio. Ma il belga punta a migliorare la sua forma a partire dall'Adria International Raceway questo fine settimana.



"Speriamo di poter essere un po' più veloci in qualifica che è davvero importante", ha detto Vervisch dopo essere diventato il primo pilota a vincere più di una gara WTCR nel 2021 col successo ottenuto in Gara 1 alla WTCR Race of France sull'Audi RS 3 LMS.

Ad

WTCR Il Goodyear #FollowTheLeader Ehrlacher carico per Adria 25 MINUTI FA

WTCR Intervista WTCR con Gabriele Tarquini 14 ORE FA