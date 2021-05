Frédéric Vervisch sarà uno dei favoriti per l'inizio della stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup che si terrà al Nürburgring Nordschleife.

Il belga guiderà la sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear sulla pista da 25,378km dove ha centrato per quattro volte il podio, due nel WTCR nel 2018 (terzo in Gara 2 e secondo in Gara 3) e due nel 2019 (secondo posto sia in Gara 2 che in Gara 3).



“Ovviamente ho tanta esperienza su quella pista - ha detto il ragazzo della Comtoyou Racing - Ci ho corso con macchine diverse e sono sempre andato bene come risultati. E' molto difficile e impegnativa, molto particolare, ma anche entusiasmante".

WTCR Vernay: “Decidere di correre con la Hyundai è stato facile” IERI A 05:33

WTCR Michela Cerruti prova la Giulia per il PURE ETCR IERI A 05:23