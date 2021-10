Frédéric Vervisch partirà in Pole Position nella griglia invertita di Gara 1 della WTCR Race of France.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport ha piazzato la sua RS 3 LMS al 10° posto sul Circuit Pau-Arnos in Q2, dunque sarà in prima fila affiancato da Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co).



Dietro di loro avremo Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) e Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR), mentre il compagno di squadra di quest'ultimo, Esteban Guerrieri, è in terza fila avendo ottenuto il sesto tempo.



Con l'argentino ci sarà Yann Ehrlacher.



Gara 1 della WTCR Race of France è prevista per le 10;15 di domenica.

