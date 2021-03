La crescita di Nathanaël Berthon nel WTCR – FIA World Touring Car Cup è stata commentata da Frédéric Vervisch, che dopo un anno di assenza ritornerà a correre nella serie.

Per il 2021 il belga è stato richiamato dalla Comtoyou Racing per condurre la nuova Audi RS 3 LMS gommata Goodyear, che proprio con il francese sta sviluppando in queste settimane.



“Ho sempre pensato che fosse molto veloce, soprattutto nel giro secco. Penso che sia ancora il suo punto forte, come ha dimostrato l’anno scorso. Ma è anche diventato più costante, probabilmente ha acquisito ancor più fiducia e ai piloti questo serve sempre. Avrà le stesse persone intorno a lui quest’anno, troverà più fiducia con questo e questo è sempre un vantaggio. Sarà un’ottima sfida per me provare a batterlo e questo mi aiuterà a recuperare il tempo perso”, ha detto Vervisch parlando della crescita del francese.



La stagione 2021 del WTCR scatterà sul Nürburgring Nordschleife il 3-5 giugno.

