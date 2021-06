Frédéric Vervisch punta a giocarsela coi suoi compagni di squadra nelle prossime gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup che si terranno in Portogallo.

Il belga ha preso solo un punto al Nürburgring Nordschleife con la nuova Audi RS 3 LMS gommata Goodyear, ma il pilota del Comtoyou Team Audi Sport sa benissimo che non è stato il miglior weekend della sua carriera.



"In Gara 1 abbiamo provato a stare in pista e a migliorare la macchina, ma il passo non era un gran che - ha detto Vervisch - In Gara 2 abbiamo fatto alcune modifiche che hanno funzionato bene nei tratti lenti, ma in quelli veloci no, per altro lì ho rischiato anche un brutto incidente. Si è danneggiato il radiatore e quindi mi sono dovuto ritirare".



“Per me personalmente è stato un pessimo weekend, abbiamo provato tutto, ma non eravamo abbastanza veloci. Ci sono stati problemi che non hanno aiutato, però i miei compagni sono andati bene spingendo forte, quindi spero che la prossima volta possa almeno giocarmela con loro".



Il secondo evento del WTCR si svolgerà sul Circuito do Estoril il 25-27 giugno.

WTCR Monteiro e un podio agrodolce alla 24 Ore 19 MINUTI FA

WTCR Boldizs contento degli ottimi progressi 29 MINUTI FA