Frédéric Vervisch inizia la WTCR Race of Italy con un occhio puntato al titolo del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

La vittoria di Gara 1 della WTCR Race of France significa che il belga ad Adria si presenta con 29 punti di distacco dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.



E con 120 punti in palio tra gli eventi decisivi della stagione in Italia e in Russia, la star del Comtoyou Team Audi Sport Vervisch è contendente al titolo con la sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear.



"Di sicuro siamo in una buona posizione con solo due fine settimana rimasti e per la prima volta nella stagione possiamo dire che proveremo a lottare per il titolo", ha detto Vervsich. "Non sempre si ha la possibilità di farlo, quindi alla fine essere in questa posizione è molto buono. Ma ci sono ancora due fine settimana e 120 punti da guadagnare e la top 10 può essere completamente cambiata. Ma abbiamo una buona possibilità e cercheremo di finire in alto".

