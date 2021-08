Frédéric Vervisch conquista il TAG Heuer Best Lap Trophy della WTCR Race of Hungary avendo ottenuto i migliori giri all'Hungaroring.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport ha segnato un 1'53"904 in Gara 1 e un 1'54"036 in Gara 2 con la propria Audi RS 3 LMS.



Il belga era secondo nel primo round alle spalle del compagno Gilles Magnus, ma ha chiuso quarto dopo un contatto. In Gara 2 si è rifatto con una bella rimonta dal nono al terzo posto.



“Gara 2 per noi è stata ovviamente un gran risultato", ha detto Vervisch. "Partendo nono, ho scelto il lato destro alla prima curva che mi ha aiutato molto e questo ci ha fatto risalire.



"Ho cercato di tenere il passo con Santiago Urrutia e Néstor Girolami davanti a me, ho spinto per quello che potevo e onestamente avevo un ritmo migliore rispetto a Gara 1, quindi questo è stato positivo. Ma sorpassare era molto difficile senza toccare buttare qualcuno fuori.



"Quindi sono molto, molto contento della terza posizione e devo ringraziare il mio team Comtoyou e Audi per questa macchina, e vorrei anche congratularmi con Gilles Magnus per la seconda vittoria del team e della Audi in Gara 1. Ha fatto un gran lavoro, quindi speriamo di poter continuare così".

WTCR WTCR Gara 2: vince Urrutia, beffa per Huff 14 MINUTI FA

WTCR WTCR Gara 1: prima vittoria per Magnus 24 MINUTI FA