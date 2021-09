Frédéric Vervisch punta a continuare la striscia di successi nel WTCR – FIA World Touring Car Cup anche all'Autodrom Most.

Il belga e Gilles Magnus si sono imposti nelle WTCR Race of Spain e WTCR Race of Hungary con le rispettive Audi RS 3 LMS di nuova generazione, con cui sperano di ripetersi.



"Gilles ha fatto un grandissimo lavoro e speriamo di continuare così", ha detto il pilota del Comtoyou Team Audi Sport dopo l'Ungheria.



Nelle 8 gare, Magnus e Vervisch hanno totalizzato punti per essere al quarto e quinto posto.



La WTCR Race of Czech Republic si terrà l'8-10 ottobre.

WTCR WTCR 2021: gli otto vincitori UN' ORA FA

WTCR Björk e Cyan protagonisti sui monti della Svizzera IERI A 13:17