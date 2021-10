Frédéric Vervisch vince il TAG Heuer Best Lap Trophy della WTCR Race of France dopo il successo in Gara 1 sul Circuit Pau-Arnos.

L'1'19"837 realizzato dal pilota del Comtoyou Team Audi Sport con la sua Audi RS 3 LMS è stato meglio dell'1'20"584 ottenuto da Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team - Hyundai Elantra N TCR) in Gara 2.



Vervisch si è imposto in Gara 1 sfruttando al meglio la pole position della griglia invertita, mentre in Gara 2 è risalito quarto.

