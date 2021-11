Frédéric Vervisch si porta a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy della WTCR Race of Italy.

Per il secondo weekend di fila, il pilota del Comtoyou Team Audi Sport è il più rapido con la sua RS 3 LMS, segnando un 1'51"459 in Gara 1, facendo meglio del suo compagno Tom Coronel, che realizza un 1'51"969.



In Gara 2 il belga ha chiuso secondo, mentre in Gara 1 si era piazzato sesto, salendo così in piazza d'onore prima della WTCR Race of Russia a -35 dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher, vincitore di Gara 2 ad Adria.

