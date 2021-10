Frédéric Vervisch ha trionfato in Gara 1 del WTCR – FIA World Touring Car Cup sul Circuit Pau-Arnos lo scorso weekend.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport non si aspettava di svettare con la sua Audi RS 3 LMS, ma è riuscito a bissare il successo ottenuto alla WTCR Race of Spain di luglio.



“Prima del fine settimana non mi aspettavo la vittoria ma con la griglia inversa speri o devi vincere. Da fuori sembra sempre facile ma la partenza non era stata il massimo. Thed ha avuto uno scatto migliore di me, ma sono riuscito a stare davanti. Questa è stata la chiave", ha detto il belga.



"Poi abbiamo avuto la safety car e penso di aver sorpreso tutti andando via molto presto. Ma sapevo di potercela fare, ho aumentato il vantaggio e anche se Thed è tornato sotto, alla fine era sufficiente".



"Sono molto felice di aver finito la gara senza problemi tecnici perché è molto difficile per la macchina. Questa era la mia più grande preoccupazione dopo una buona partenza, grazie alla mia squadra e all’Audi. Avevamo il ritmo per essere davanti”.



Dopo 12 gare, Vervisch è quinto nella classifica piloti a -29 dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.

WTCR WTCR Race of France: i risultati 3 ORE FA

WTCR Muller: “Il podio mitiga la delusione per la vittoria persa” 17 ORE FA