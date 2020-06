Vila Real 2019 nella puntata di WTCR Rewind con un trio particolare

-

WTCR Rewind, il programma online di Eurosport Events (promoter del WTCR – FIA World Touring Car Cup), torna stasera alle ore 19;00.

Alexandra Legouix sarà assieme al giornalista portoghese José Caetano, più i piloti Yann Ehrlacher, Tiago Monteiro ed Yvan Muller per ricordare la WTCR Race of Portugal di Vila Real 2019.



Nell'ora di discussione si parlerà della vittoria ottenuta da Monteiro con la Honda.



Caetano, che segue il WTCR per A Bola e Autofoco, sarà commentatore della serata, mentre Ehrlacher – vincitore del TAG Heuer Most Valuable Driver - e Muller parleranno del podio centrato con le loro Lynk & Co 03 TCR.



WTCR Rewind è disponibile su Facebook e YouTube.

