Macao e Vila Real, che hanno ospitato il WTCR – FIA World Touring Car Cup, sono state inserite nelle migliori 10 piste cittadine del mondo da Autocar.co.uk.

Damien Smith ha messo all'ottavo posto il tracciato portoghese, mentre il Circuito da Guia è stato inserito al secondo, dietro solamente a Monaco.



Quest'anno Vila Real verrà sostituita dall'Estoril per la WTCR Race of Portugal a causa delle restrizioni dovute al COVID-19.



"Una città molto bella arroccata sui colli che offre gare lungo le sue strade tortuose dal 1930. Stirling Moss e Jean Behra sono stati fra i protagonisti qui e il turismo ci ha corso dagli anni '70. Di recente ha ospitato il FIA WTCC e WTCR", scrive Smith.



“Guia è invece un tracciato particolare che si snoda dall'Hotel Mandarin Oriental, dove si arriva fortissimo da una zona larga per poi immettersi nella strettissima Lisboa - spesso teatro di carambole - che porta alla parte sulla montagna, stretta e tortuosa, dove troviamo il tornantino Melco. Freni e gomme sono messi a dura prova, chi corre qui deve avere un bel pelo sullo stomaco".



Autocar.co.uk’s10 best street circuits in the world list is available by clickingHERE.

