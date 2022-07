Rob Huff è entrato nella storia della WTCR Race of Portugal a Vila Real questo pomeriggio, vincendo la 100ª gara del WTCR - FIA World Touring Car Cup, con il Joker Lap che si è rivelato decisivo per l'esito di entrambi i round sull'iconico circuito cittadino.

WTCR Race of Portugal Classifica di gara 1 (30 minuti + 1 giro)1 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 32m55.515s (141,3kph)2 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +0,264s3 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnuch Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +5,236s4 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +5.911s5 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +6.651sGiro più veloce: Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 2m01.999s (141,3kph)WTCR Race of Portugal: Classifica di Gara 2 (25 minuti + 1 giro)1 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 34m41.616s (141,8kph)2 Attila Tassi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR, +0,388s3 Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +0,935s4 Yvan Muller (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1.474s5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +2.644sGiro più veloce: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2m01.525s (141,8kph)Goodyear #FollowTheLeader: Mikel Azcona, 153 punti2 Santiago Urrutia, 137 punti3 Yann Ehrlacher, 133 punti4 Rob Huff, 130 punti5 Néstor Girolami, 113 puntiLa vittoria di Huff, a bordo della Cupra Leon Competición gommata Goodyear, è stata la prima per il britannico e il suo team ungherese Zengő Motorsport in questa stagione e ha proiettato l'inglese in lotta per il titolo. Con otto gare disputate nel 2022, Huff è a 23 punti da Mikel Azcona, Goodyear #FollowTheLeader, e a +36 punti nel WTCR Trophy per piloti indipendenti.Attila Tassi (Honda) si è riscattato da un inizio di stagione travagliato con il secondo posto in Gara 2 per il LIQUI MOLY Team Engstler, seguito da Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse), che ha concluso Gara 1 in ottava posizione.Mentre Tassi ha registrato il suo miglior risultato del 2022, il suo compagno di squadra ed idolo locale Tiago Monteiro ha sbattuto al secondo giro dopo un'uscita di pista in una collisione con il pilota di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri. Sebbene l'incidente abbia causato una grande delusione tra le migliaia di fan che affollavano l'impegnativo Circuito Internacional de Vila Real, il pilota portoghese è stato applaudito sul podio di Gara 2.Santiago Urrutia era salito sul podio di Gara 1 davanti al collega di Cyan Lynk & Co, Yann Ehrlacher, anche se con grande frustrazione del francese. Néstor Girolami si è piazzato terzo con la sua Honda Civic Type R TCR griffata ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, mentre Norbert Michelisz e Ma Qing Hua hanno completato la Top5.Mehdi Bennani è stato il migliore dei piloti Comtoyou Audi: il marocchino ha conquistato il settimo posto in Gara 1 e il sesto in Gara 2.RESOCONTO DI GARA 1: https://www.fiawtcr.com/it/wtcr-gara-1-urrutia-vince-davanti-ad-ehrlacher-nella-doppietta-lynk-co-a-vila-real/ RESOCONTO DI GARA 2: https://www.fiawtcr.com/it/wtcr-gara-2-huff-nella-storia-vince-la-100a-gara-della-serie/ "Io e Yann avevamo ritmo e stavamo controllando la gara. Avevo detto all'inizio che c'era una strategia da seguire, che si trattava di punti pesanti per i titoli piloti e team, e ha funzionato molto bene. Grazie a Cyan, grazie a Yann e a tutti. Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo finito come abbiamo iniziato, primo e secondo, quindi sono molto contento per la squadra. Credo che la strategia abbia funzionato molto bene. Abbiamo fatto una partenza pulita, abbiamo mantenuto le posizioni e poi abbiamo finito la gara con una doppietta, quindi sono stati i punti più importanti per la squadra. La strategia ha funzionato molto bene, quindi ringrazio Yann e Cyan. È stato un buon bottino di punti. Ieri abbiamo raccolto il massimo in qualifica e oggi in gara. Sono molto contento per la squadra perché abbiamo fatto tutto nel modo giusto"."C'era un gran caldo in auto e, naturalmente, un enorme stress durante la gara. Qui molto dipende dalla strategia e questo fine settimana abbiamo avuto i nostri problemi, nel senso che dalla curva 6 alla curva 22 non c'è segnale radio e ovviamente è molto difficile trovare informazioni di cui si ha bisogno. Abbiamo fatto in modo che ogni volta che uscivo dalla curva 22 ricevessi informazioni. La decisione di fare il Joker Lap è stata ovviamente straordinaria del team, del mio ingegnere e di tutti i ragazzi. Alla fine non avevamo altra scelta che farlo il più tardi possibile. Il giro in cui è uscita la prima safety car è stato quando stavo per prendere il Joker Lap. Avevo un buon distacco da Norbi dietro di me che era abbastanza sicuro per poterlo fare. Poi è arrivata la safety car. Stranamente Yvan, uno o due giri dopo la safety car, ha deciso di fare il Joker, cosa che mi è sembrata un po' strana perché si stava allontanando. Poi anche Mikel ed Attila lo hanno fatto, dunque ero libero e ho potuto fare mezzo secondo, un secondo al giro in più. La macchina era fantastica e la strategia era di aspettare il più a lungo possibile. Volevo farlo il giro prima, quando avevamo un distacco di 2"4, ma il team mi ha detto: "No, il prossimo giro ti semplificherai la vita, potrai fare il Joker Lap con più facilità". Alla fine ho fatto un giro in più spingendo da matti e guadagnando un altro secondo. In quello dopo è entrata la safety car, quindi abbiamo azzeccato il momento giusto per farlo. Subito dopo ho capito che ormai c'era la bandiera a scacchi, è stato semplicemente fantastico".I round 11 e 12 del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 si svolgeranno all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, vicino a Roma, dal 22 al 24 luglio. Per ulteriori informazioni, cliccare QUI.