Virtuale e reale: Ehrlacher commenta la Pre-Stagione di Esports WTCR

Il Ningbo International Speedpark ospita questa sera il prossimo round della Pre-Stagione di Esports WTCR Championship e Yann Ehrlacher ha commentato l'esperienza sulla piattaforma di RaceRooom Racing Experience.

“Dopo 10-15 giri ti dimentichi che sei a sedere a casa, sembra di essere in Cina sulla macchina. Il disegno è bello e anche tutto il contorno è ben rappresentato”.



Sui potenziali sorpasso, il francese afferma: “Nel tornantino del settore due ci sono ottime opportunità, sia in frenata che in uscita. Se uno chiude la porta, puoi sfruttare l’incrocio e in quella variante sicuramente proverò dei sorpassi. Anche l’uscita dall’ultima curva è importante, soprattutto in qualifica. Quando cominci il tuo giro devi essere veloce per arrivare bene alla curva 1. In gara è impossibile superare senza contatti in quel punto, ma in qualifica è importante”.

