Tom Coronel ha vissuto una domenica pomeriggio da ricordare al Nürburgring, in Germania, ieri.

Il pilota del WTCR - FIA World Touring Car Cup è tornato in azione nel TCR Europe e ha conquistato la vittoria nell'unica gara che si è potuta disputare dopo la fitta nebbia che ha funestato il programma del weekend.



Partendo dalla pole position con la sua Audi RS 3 LMS griffata DHL e gestita da Comtoyou Racing, Coronel non è mai stato messo in difficoltà, conquistando la prima posizione davanti all'ex wildcard del WTCR Nicola Baldan e a Franco Girolami, fratello di Néstor.



L'olandese ha avuto un motivo in più per festeggiare quando suo figlio Rocco è stato invitato a consegnare il trofeo al padre.



"Ho fatto una bella partenza", ha detto Coronel. "Sono riuscito a staccarmi subito dal resto del gruppo, ho accumulato un vantaggio di due o tre secondi e sono riuscito a controllare il ritmo con relativa facilità.



"Sono stato leggermente cauto nella chicane perché nelle prove libere avevamo subìto un piccolo danno alla sospensione. Pertanto, ho preso un po' meno rischi del solito.



"Tutto sommato, è andata molto bene e sono riuscito a vincere la gara con un margine netto, di ben due secondi. Direi che abbiamo avuto un fine settimana al top. E poi, poter salire sul podio insieme a mio figlio Rocco e vedermi consegnare il trofeo da lui, è stato molto bello, naturalmente".

